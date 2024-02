O Werder Bremen deu mais uma sinalização de que pode liberar Rafael Borré para o Inter de forma antecipada. Neste sábado (24), o colombiano não saiu do banco de reservas, no empate em 1 a 1 com o Darmstadt, lanterna do Campeonato Alemão. Restando onze rodadas para o fim da competição, o time figura na 7ª colocação, a 13 pontos da zona de rebaixamento.