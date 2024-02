A semana que antecede um Gre-Nal é recheada de mistérios. Para o clássico 441, não será diferente. Do lado do Inter, o técnico Eduardo Coudet tem uma dúvida principal no gol. Rochet desfalca o Colorado desde o começo da temporada, se recuperando de uma lesão na costela. O uruguaio pode retornar ao gol da equipe na vaga de Anthoni, atual titular.