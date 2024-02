Passadas quatro rodadas do Gauchão 2024, a dependência de Alan Patrick volta a ser assunto no Inter. Isso porque com o camisa 10 no banco, o Colorado foi derrotado pelo Guarany, em Bagé, em jogo no qual só melhorou seu poder ofensivo após a entrada do meia. Antes, sem ele, o time de Eduardo Coudet havia tido dificuldades criativas na vitória sobre o Avenida, no Beira-Rio, e apenas empatado com o São Luiz.