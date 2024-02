Ivani Perín viu a publicação do perfil de Esportes GZH no Instagram com algumas das fotos dos carnavais de Porto Alegre entre os anos 1970 e 1980 e não teve dúvidas. Conhecia a imagem de Nilson, centroavante do Inter entre 1988 e 1989, herói do Gre-Nal do Século. Mais do que isso: estava nela.