A dupla Gre-Nal entrou em campo no meio do Carnaval neste calendário de 2024. Mas nem sempre foi assim. Folia e bola, até um tempo atrás, não se misturavam. Ao menos em campo. Grêmio e Inter usavam a data para promover grandes festas, inclusive com a presença de jogadores e convidados VIPs. Isso quando não eram homenageados por escolas de samba e se juntavam à multidão na avenida.