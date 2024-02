Apesar de rasgar elogios ao grupo após a vitória contra o Santa Cruz, nesta quarta-feira (7), Eduardo Coudet já deixou claro que o elenco do Inter não está completo para a temporada. "Sinto que estamos bem e que vamos fechar os jogadores que precisamos", disse o técnico sobre a atuação da diretoria no mercado, ainda no início do Gauchão. Uma das contratações procuradas pelo Colorado é a de um nome para a lateral esquerda.