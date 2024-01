Os movimentos colorados na janela de transferências apenas botam em prática um discurso que já havia sido explanado pelo presidente Alessandro Barcellos em meio à campanha de reeleição no final da temporada passada. Especialmente no ataque, onde tem Valencia, mas também em outras posições, como o gol com Rochet e a meia com Aranguiz, o Inter tem a preocupação de perder jogadores para suas respectivas seleções.