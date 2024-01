O Inter fez uma nova investida pelo meia uruguaio Nahitán Nández, 28 anos. O atleta definiu que não renovará o seu contrato com o Cagliari-ITA, que expira em junho, e é alvo da direção para o segundo semestre. O meio-campista chegaria ao Beira-Rio como uma reposição a Mauricio, que deve ser negociado na janela do meio do ano.