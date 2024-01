O técnico Eduardo Coudet relacionou 23 jogadores para o duelo com o Ypiranga, neste sábado (27), pela terceira rodada do Gauchão. As novidades ficam por conta dos retornos de Enner Valencia, Alan Patrick e Mercado. Por outro lado, negociando sua ida para o Vasco, Keiller ficou fora da lista. Igor Gomes, titular contra o São Luiz, tem lesão muscular no posterior da coxa direita.