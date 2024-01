O Inter conseguiu reduzir a pena para Alan Patrick. Com isso, a tendência é de retorno já na próxima partida diante do Ypiranga de Erechim, neste sábado (27). O jogo em casa aumenta a possibilidade de retorno do camisa 10 aos gramados. Em entrevista, o técnico Eduardo Coudet falou que conta muito com Alan como maestro da equipe no meio-campo.