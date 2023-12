Matheus Martinelli Becker, de nove anos, é cria da escolinha do Boca Juniors e, a partir da indicação do parceiro licenciado do clube argentino em Canoas, foi parar nas categorias de base do Inter, seu clube do coração. Pelo sub-9 do Celeiro de Ases, o pequeno de 1,36m já mostra sua grandeza embaixo das traves.