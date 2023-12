Cria da base, Muriel viveu o Inter por mais de uma década. As primeiras oportunidades foram em 2010, mas permaneceu vinculado ao clube até 2017, quando acabou o contrato. No total, o goleiro soma 203 partidas com a camisa colorada, com 10 títulos conquistados. A maioria deles na reserva, como na Libertadores de 2010, mas foi titular na conquista da Recopa Sul-Americana de 2011, diante do Independiente. Hoje, ele defende o AEL Limassol, do Chipre.