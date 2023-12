No mercado em busca de reforços para o ataque, o Inter tem conversas com o argentino Lucas Alario, atualmente no Eintracht Frankfurt. Se chegar ao Beira-Rio, o atacante irá reencontrar Charles Aránguiz, seu companheiro por cinco temporadas no Bayer Leverkusen. GZH mostra foi o desempenho da dupla jogando junta no clube alemão.