O Inter comemorou neste domingo (17) os 17 anos da conquista do Mundial de Clubes conquistado sobre o Barcelona. Do grupo campeão do mundo em 2006, a grande maioria já se aposentou dos gramados. Mas um jogador importante naquela conquista vive um momento de indefinição com relação ao seu futuro. Luiz Adriano tem contrato com o Inter até junho de 2024 e não existe a certeza de que seu vínculo será estendido, pelo menos, até dezembro do próximo ano.