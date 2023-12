Atacante é prioridade na busca por reforços no Inter. Seja para ter uma alternativa a Valencia ou companheiro do equatoriano, seja para funções de apoio, pelo lado, a direção colorada vasculha o mercado em busca de poderio ofensivo. E neste final de semana, a sondagem mais recente é de Gabriel Veron, 21 anos, que está no Porto e chamou a atenção jogando no Palmeiras.