O primeiro objetivo de todos os times que disputam o Campeonato Brasileiro é chegar aos 45 pontos. Trata-se do símbolo que garante a equipe na Primeira Divisão para a próxima temporada. É uma espécie de alívio para quem faz um mau campeonato ou um sinal de tranquilidade para o que ainda tem pela frente. No caso do Inter, um misto dos dois. A partir das 19h desta quarta-feira (8), no Beira-Rio, a equipe de Coudet pode alcançar o número mágico se vencer o Fluminense, em partida válida pela 33ª rodada.