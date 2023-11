O Inter realizou na tarde desta terça-feira (7), com portões fechados no CT Parque Gigante, o último treino antes de enfrentar o Fluminense, nesta quarta (8), pelo Brasileirão. Sem nenhum problema por suspensão, o técnico Eduardo Coudet poderá repetir a escalação que venceu o Cruzeiro, no fim de semana. Mas ainda há um mistério em relação à lateral esquerda.