O Inter enfrentará dois adversários na noite desta quarta-feira (29). Além do Cuiabá, rival da 36ª rodada do Brasileirão, os comandados de Eduardo Coudet terão de superar o forte calor da capital mato-grossense. Talvez esteja aí a explicação para que o Colorado nunca tenha vencido na Arena Pantanal. Até agora, são três jogos, com dois empates e uma derrota.