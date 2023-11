O departamento jurídico do Inter seguirá na ativa após o Campeonato Brasileiro. Está marcado para o dia 8 de dezembro — dois dias após o fim do Brasileirão — o julgamento do atacante Lucca no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela expulsão na derrota para o Bahia, em 18 de outubro. A pena possível para o jogador é de quatro a 12 partidas de suspensão.