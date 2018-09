Série A Maior goleador em atividade da história do Inter deve voltar a ser titular em Chapecó Há 50 dias sem começar uma partida, Leandro Damião pode retornar ao comando do ataque do Inter nesta segunda-feira, contra a Chapecoense, em busca do seu 102º gol pelo clube e da manutenção do time na liderança do Campeonato Brasileiro