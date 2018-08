Gre-Nal 417 Inter vai à CBF cobrar manutenção da data do Gre-Nal do Beira-Rio para 9 de setembro Enquanto Grêmio se mobiliza para alterar o dia do clássico pelo returno do Brasileirão, a fim de poder contar com os convocados Everton e Kannemann, direção colorada buscará no Rio de Janeiro a confirmação do jogo