No Beira-Rio, vitória apertada do Inter sobre o Luverdense Lauro Alves / Agencia RBS

O que se pode esperar do Inter de Guto Ferreira no jogo desta segunda-feira, às 20h, no Passo das Emas? O emblemático jogo contra o Luverdense pode servir como trampolim para que os colorados deixem de uma vez por todas a Série B em um passado sombrio. Mas, para que isso aconteça, será preciso que o Inter volte a se impor como alguém que não pertence a esse mundo da Segunda Divisão, o que não vem ocorrendo nas últimas rodadas. As recentes atuações contra Paraná, Brasil-Pel, Boa, Criciúma, Ceará e CRB (oito pontos ganhos em 18 disputados ou 44,4% de aproveitamento) em nada recomendam. O futebol mais consistente da equipe nas últimas rodadas ocorreu em 30 de setembro, no 2 a 0 sobre o Santa Cruz.

Devido à fragilidade de todos os demais adversários colorados na Série B, mesmo jogando o mínimo necessário, o Inter segue líder mas com pontuação ainda insuficiente para comemorar o acesso, e menos ainda para subir como campeão. Para piorar, em caso de novo revés, agora no Mato Grosso, é provável que consiga entregar de bandeja a liderança para o América-MG - que jogará em casa com o pior time do campeonato, o ABC.

Luverdense e Inter tiveram pouquíssimo tempo para se recuperar. É assim o calendário do lado B da vida. Enquanto os colorados foram surpreendidos pelo CRB com o 0 a 0 de sexta à noite no Beira-Rio, quase no mesmo horário, o time de Lucas do Rio Verde bateu o ABC em Natal. Para atuar no Passo das Emas a delegação do Inter percorreu 2,4 mil quilômetros. A do Luverdense voltou para casa depois de viajar 3,8 mil quilômetros.

Zero Hora consultou ex-jogadores do Inter para saber o que eles, jogadores com histórico vitorioso no clube, pensam sobre o que ainda falta para o time de Guto Ferreira, enfim, se credenciar à Série A e ao título nacional da Série B.

Confira:

Bolívar, ex-zagueiro do Inter

"Essa ansiedade é que vem atrapalhando o time. A expectativa de subir como campeão foi criada e vejo o time em campo ansioso por não conseguir corresponder ao que o torcedor quer. A equipe sabe que vai subir, está organizada, mas ainda precisa um pouco mais de concentração nesses últimos jogos para controlar a ansiedade. Vai subir naturalmente, mas o torcedor quer o título logo, os jogadores também, é hora de focar tudo em cada jogo."

Maurício, ex-atacante do Inter

"O Inter já está com a alma na Série A, mas o corpo ainda está na Série B. Todos os adversários colorados ainda estão jogando Copa do Mundo contra o Inter e seguirão assim até a última rodada. Nesse momento é preciso lembrar que restam poucos pontos para que esse sofrimento chegue ao fim. O Inter tem um time superior aos demais e é hora de voltar a se impor."

Valdomiro, ex-atacante do Inter

"O time tem de colocar na cabeça que ainda não subiu. Que ainda precisa de mais pontos. Queira ou não queria, não ganhou nada nesse ano. Ora, perdeu o Gauchão para o Novo Hamburgo. Os jogadores têm de colocar na cabeça que precisam ganhar alguma coisa em 2017. Não apenas subir. O torcedor exige muito mais deles. Tem de focar jogo a jogo e lembrar que eles não ganharam nada no ano. Daqui a pouco, a casa pode cair se continuar tropeçando dessa maneira."

Daniel da Costa Franco, ex-lateral-esquerdo do Inter

"É mais uma questão de conversa do que de treino a essa altura. De passar aos jogadores a importância de se atingir logo o objetivo, talvez esteja faltando concentração. A ansiedade acaba tirando o foco do jogo. O momento é de conversa, de tirar a ansiedade dos jogadores de alguma maneira. E o clube tem pessoas qualificadas para fazer isso."

Benitez, ex-goleiro do Inter

"O Inter tem poucos jogadores experientes na equipe. D'Alessandro e Danilo Fernandes são os melhores exemplos. Precisaria de mais uns quatro como eles. A base é boa, excelente, mas está claro que é um time que precisa maior experiência. Falta rodagem para muitos ali. Veja como a chegada do Damião melhorou o time. Há bons jogadores, mas o time está claramente ansioso para subir. Não tem explicação não ganhar em casa de Ceará e CRB. O Grêmio, por exemplo, tem um time muito cascudo e bom. Observe bem as diferenças."