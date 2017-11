Luverdense luta desesperadamente para não ser rebaixado em 2017 Porthus Junior / Agencia RBS

O primeiro semestre foi com título regional para o Luverdense. O time do interior do Mato Grosso conquistou a Copa Verde, derrotando com autoridade ao Paysandu. E olha que o jogo final foi no Mangueirão, em Belém do Pará. Mas o bom desempenho não se manteve na Série B do Brasileirão e o time luta, praticamente desde o início da competição, para não ser rebaixado à Terceirona em 2018. Em 24 das 33 rodadas, a equipe de Lucas do Rio Verde esteve entre os quatro piores do campeonato. Só o Náutico esteve mais vezes, com 32 rodadas no Z-4.

Campanha na Série B

17.º com 39 pontos em 33 jogos

9 vitórias, 12 empates e 12 derrotas. Gols: 33x35

-> ficou 24 das 33 rodadas na zona de rebaixamento.

Goleadores: Rafael Ratão (5), Marcos Aurélio, Sérgio Mota e Rafael Silva (4), Ricardo (3), Willian e Pablo (2), Aderlan, Paulinho, Moacir, Alaor, Erik, Léo Cereja, Guly, Alfredo e Eduardo (1).

Como mandante (Arena Pantanal e Passo das Emas)

15.ª campanha com 25 pontos em 16 jogos

6 vitórias, 7 empates e 3 derrotas. Gols: 18x12

-> perdeu para o América-MG (0x3);

-> perdeu para o Ceará (0x1);

-> perdeu para o Goiás (1x2).

Números em 2017

55 jogos com 22 vitórias, 19 empates e 14 derrotas. Gols: 74x56

-> Campeão da Copa Verde sobre o Paysandu;

-> Eliminado nas semifinais do mato-grossense pelo Cuiabá, nos pênaltis;

-> Eliminado na terceira fase da Copa do Brasil, pelo Corinthians;

-> Atual 17.º na Série B do Brasileiro com 39 pontos.

Principais goleadores do ano:

Marcos Aurélio (11) e Rafael Silva (10).

Como mandante (Arena Pantanal e Passo das Emas)

19 jogos com 11 vitórias, 5 empates e 3 derrotas.

Troca de Técnico

Gaúcho de São Leopoldo, 36 anos, Júnior Rocha está na sua terceira passagem como técnico do Luverdense. A primeira foi em 2013. Neste início de temporada, saiu para treinar o Novorizontino, no campeonato paulista. Tudo acertado pois na Série B já estava garantido no Luverdense. Acabou voltando dois meses antes do combinado com o presidente Helmute Lawisch.

Júnior Rocha (ao fundo) é um dos técnicos mais jovens da Série B Divulgação / Luverdense

Desde 20 de março, Júnior comandou o Luverdense em 43 jogos, obtendo 15 vitórias, 15 empates e 13 derrotas. Está com 46,5% de aproveitamento.

A pré-temporada e os primeiros 12 jogos do ano foram com Odil Soares de técnico. O Luverdense obteve bom desempenho com sete vitórias, quatro empates e apenas uma derrota. Odil saiu com 69,4% de aproveitamento e retornou para a base do clube.

No primeiro turno, confusão no Beira-Rio

A partida disputada no dia 18 de julho, em Porto Alegre, terminou com muita lambança da arbitragem do mineiro Igor Benevenuto e de um de seus assistentes, Márcio Santiago. Já nos acréscimos, o Inter chegou ao gol com Willian Potker e acabou vencendo por 1 a 0. O problema é que no lance, o bandeirinha deu impedimento de um jogador do time gaúcho que não participou da jogada. O árbitro mandou seguir mas toda a defesa do Luverdense já havia parado. Resultado: Joanderson fez a jogada com facilidade e tocou para Pottker marcar. Vitória gaúcha e reclamação interminável do Luverdense.

Assistente Márcio Santiago põe a mão na testa percebendo o grave erro cometido no lance que originou o gol do Inter Digue Cardoso / Agência Freelancer

INTERNACIONAL 1 X 0 LUVERDENSE

Campeonato Brasileiro da Série B, 15.ª rodada

Data: 18 de julho de 2017.

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre-RS.

Gol: Willian Potker.

Árbitro: Igor Benevenuto (MG).

Renda e Público: 8.882 pagantes para R$ 188.643,00

Pottker festeja o gol sobre o Luverdense no primeiro turno Lauro Alves / Agencia RBS

INTER (1): Danilo Fernandes, C. Winck, D. Silva, V. Cuesta e Uendel; R. Dourado, Edenílson, F. Gutiérrez (D'Alessandro) e Diego (Carlos); W. Pottker e N. López (Joanderson). Técnico: Guto Ferreira.

LUVERDENSE (0): Diogo Silva, Aderlan, Willian, Pablo e Paulinho; Ricardo, Moacir, S. Mota (M. Aurélio) e D. Baggio (R. Ratão); R. Silva e Alfredo. Técnico: Júnior Rocha.