Apesar dos últimos resultados ruins na Série B, o técnico Guto Ferreira faz uma avaliação positiva do atual momento do Inter. Na sua última entrevista em Mato Grosso, antes da partida contra o Luverdense, nesta segunda (6), o treinador disse que as oscilações fazem parte do campeonato e que a campanha colorada deve ser analisada como um todo e não apenas pelas últimas partidas.