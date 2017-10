Diego começou o ano como titular, mas não atua com a camisa do Inter desde a vitória por 3 a 0 em cima do Goiás, no início de agosto

O motivo é a ausência de Nico López, que sofreu uma pancada no pé esquerdo no treino da última sexta (20). O uruguaio não teve constatada fratura, mas será reavaliado na próxima semana. Não há previsão sobre tempo de parada.

A última vez que Diego foi relacionado por Guto foi na vitória por 2 a 0 sobre o Guarani, em Campinas, no dia 5 de agosto. Na ocasião, no entanto, o atacante não entrou em campo. No total, foram 11 jogos sem figurar na lista de concentrados.

Diego jogou pela última fez na vitória por 3 a 0 sobre o Goiás, no dia 2 de agosto, no Beira-Rio, quando entrou nos minutos finais. Havia começado como titular pela última vez na derrota por 2 a 1 para o Vila Nova, no dia 26 de julho, em Goiânia, quando o técnico Guto Ferreira surpreendeu na escalação e colocou o garoto no lugar do próprio Nico López.