Depois do jogo horroroso de Varginha no 0 a 0 com o Boa Esporte, o Inter ganha quatro reforços importantíssimos para encarar Criciúma no Heriberto Hulse: Dourado, Edenílson, Sasha e Damião. Time de Guto Ferreira ganha recheio de qualidade no meio-campo e a força que faltou ao ataque no jogo de quarta-feira.