– O jogador de futebol morre duas vezes. A primeira, quando para de jogar.

A frase de Paulo Roberto Falcão mostra a dificuldade encontrada por aqueles que passaram a vida sob os holofotes e a fama do futebol na hora de pendurar as chuteiras. O capitão do Inter, D'Alessandro, já se prepara para esta segunda vida no futebol.

Em dezembro, o camisa 10 do Inter concluirá o curso para se tornar treinador. Finalizando esse segundo ano de formação profissional na ATFA (Associação de Técnicos do Futebol Argentino), ele passará a ser o técnico Andrés Nicolás D'Alessandro. E, como o programa é reconhecido pela Uefa, o jogador-treinador poderá trabalhar na Europa e na Argentina. Para treinar no Brasil, ainda precisará de um curso no Sindicato dos Treinadores Profissionais do Rio Grande do Sul. Aos 36 anos, D'Alessandro assinará por mais uma temporada com o Inter. Depois de ajudar a resgatar o clube da Série B, ele jogará uma vez mais a Primeira Divisão. Em 2019 talvez se veja D'Alessandro na casamata.

Ao voltar para a Argentina em 2016, o camisa 10 deu início ao curso na ATFA, cujo investimento é de US$ 300 ao mês. O amigo Marcelo Gallardo, ídolo do River Plate e treinador da equipe, serviu como inspiração. Em Buenos Aires, boa parte do primeiro ano de estudos foi cumprida por D'Ale na sede do River Plate, onde a ATFA formava as turmas e ministrava as aulas. Os treinos e os jogos o impediam muitas vezes de realizar o curso de maneira presencial. A solução era seguir com as classes a distância.

Além de D'Ale, nomes famosos como Javier Mascherano, Martín Demichelis, Lucas Pratto, Pablo Aimar e David Trezeguet (campeão do mundo com a seleção francesa de 1998, mas filho de pais argentinos e que atuou no River Plate e no Newell's Old Boys depois de deixar a Juventus) também se formarão ao final do ano.

Técnico do River Plate, Marcelo Gallardo serviu de inspiração para D'Alessandro Diário Ole / Diário Olé

Entre os painéis do curso estão temas como administração e condução de equipes, pedagogia e didática, linguagem futebolística, psicologia, biologia, formação física, história geral, tática e técnica, medicina do esporte, regras e arbitragem.

– Aproveitei o ano passado na Argentina para fazer o curso de treinador. Acho bom continuar me preparando, aprendendo coisas. A convivência no vestiário te dá muitas coisas, mas também é bom aprender algumas coisas de dentro de campo que o vestiário não te dá. Acabamos aprendendo coisas para o futuro – comentou recentemente D'Alessandro. – O atleta tem vida útil curta. Você não vai trabalhar até os 75 anos como em outras profissões. Então você tem que parar e pensar no que vai fazer no futuro. É isso que tenho feito. Essa parada será um golpe forte. O futebol é tudo para mim – emendou o 10.

Nos bastidores do Beira-Rio, o tema D'Alessandro treinador ainda é tratado como algo distante. Um futuro para além de 2020, possivelmente até mesmo em outra gestão. Mas há grande interesse na manutenção do argentino como um manager ou mesmo como técnico – apesar das recentes e seguidas frustrações com ex-jogadores do clube no comando do time, como ocorreu com Dunga, Falcão, Fernandão, Clemer, Diego Aguirre e Argel Fucks.

– Não é um fato isolado, tampouco gera surpresa um jogador do tamanho de D'Alessandro estar fazendo o curso. Na Argentina, faz parte da cultura do atleta se formar treinador. Mesmo que não seja para exercer a profissão, como é o caso de Enzo Francescoli, manager do River Plate e que está concluindo o curso agora. Na Argentina, os grandes clubes são obrigados a manter escolas para as crianças. Assim, os jogadores da base, aqueles que moram no clube, estudam e jogam. E levam isso para o resto da vida – ponderou Leo Samaja, coordenador da ATFA no Brasil.

Samaja conta que D'Alessandro é um aluno dedicado e que tem o perfil ideal para tornar-se um competente treinador:

– É um homem comprometido com o que faz e que demonstra autoridade. Não duvido que venha a se tornar um técnico muito promissor. Vejo no perfil de D'Alessandro o mesmo DNA de Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid.

Depois de 10 temporadas defendendo o Inter dentro de campo, será que chegou a hora de D'Alessandro assumir a equipe da casamata? O futuro dirá.

O que falam sobre D'Ale

Ele tem uma coisa importante: o comando. É um líder nato. Já lidera bastante o seu grupo. Eu era muito parecido, com esse dom de comandar. Depois, vai estudar. É uma das maiores características. Eu acho que ele vai ser um bom técnico, sim. É dedicado, tem personalidade, é acostumado a time grande e viver sob pressão.

Muricy Ramalho

Técnico e comentarista do SporTV

A primeira coisa que ele tem de ter na cabeça é que vai ter de mudar o comportamento. Senão, vai ser expulso todo jogo. Mas ele tem conhecimento técnico e muita bagagem. Outra coisa é saber que não vai poder exigir que seus jogadores façam o que ele faz dentro de campo. Se vai dar certo ou não, só o tempo vai dizer.

Renato Portaluppi

Técnico do Grêmio

Acho que pode começar como executivo, o profissionalismo dele é 100%. Isso é uma coisa que ele briga muito, prima muito pelo profissionalismo. Se eu fosse ele, ia para o executivo. Mas se optar por ser treinador, vai arrebentar. Ele lê muito o jogo, troca opinião com treinadores. Tem um tipo de observação tática muito boa.

Abel

Técnico do Fluminense

Ele não vai ser o D'Alessandro jogador. Vai amadurecer, é uma outra postura. Tem liderança, visão de jogo, o que são fundamentais para a carreira. Só precisa colocar em prática. D'Ale vai ter que mudar um pouco o jeito. Como jogador, é uma peça do quebra-cabeça. E treinador é quem vai montar esse quebra-cabeça.

Dunga

Técnico de futebol

Ele tem o perfil, personalidade, experiência e comando. Nos treinos, não dava tanto pitaco. No jogo, sim. Dentro do campo, passava uma informação e ele já sabia o que tinha de fazer. A percepção dele no campo é muito importante. Vê onde está o erro, o buraco, onde o time está sofrendo. Sempre que passei as informações para ele, em questão de minutos, conseguia ajustar todo mundo, neutralizar o adversário. A personalidade e o temperamento só ajudam, não atrapalham. Ele é um cara enérgico, sabe dosar cobranças.

Argel

Técnico de futebol