O adiamento da votação do impeachment do presidente do Corinthians, Augusto Melo, por preocupações com segurança, não tornou mais ameno o clima da política corintiana. Ainda que tenha dito que o voto é secreto e não iria revelá-lo, o presidente do Conselho de Orientação do clube, Miguel Marques e Silva, deixou explícito que defende a cassação do mandato de Melo.