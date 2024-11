Final única na Libertadores evidencia o futebol como paixão e também negócio 

O futebol é paixão, precisa tocar o coração do torcedor, mobilizá-lo, acionar o amor genuíno que ele tem pelo seu clube. Mas o futebol também é um negócio, em níveis industriais, que se move na casa dos bilhões. Quando se consegue fazer o dinheiro jorrar sem afetar o sentimento do torcedor, creio que acontece o casamento ideal que tanto busca o modelo empresarial do futebol atual.