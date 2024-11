Entregue à Conmebol desde o começo da semana, o Monumental de Núñez, casa do River Plate, permanece em reforma na véspera da decisão da Libertadores entre Atlético-MG e Botafogo. Há funcionários trabalhando em melhorias mesmo com a proximidade do jogo. Não há restrições para os cerca de 60 mil pessoas projetadas nas arquibancadas.