Thiago Almada recebeu junto aos seus familiares a notícia de que está na lista do The Best, da Fifa, entre os melhores meias do mundo da temporada passada. O jogador do Botafogo, maior contratação da história do futebol brasileiro, está em Buenos Aires, onde disputa neste sábado (30) a final da Libertadores contra o Atlético-MG, em Buenos Aires.