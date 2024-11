Saúde prejudicada Notícia

Centro Logístico de Medicamentos Especiais, em Porto Alegre, permanece com longa espera para atendimentos

Situação deve ser normalizada na segunda-feira, com funcionamento das 8h às 17h. Problemas decorrem da mudança na administração do espaço e a implementação de novos processos, de acordo com a prefeitura

