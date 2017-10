Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Faltando 8 rodadas para terminar a Série B do Campeonato Brasileiro, o Internacional está cada vez mais próximo do acesso à elite do futebol nacional. Porém, os comandados do técnico Guto Ferreira ainda têm um objetivo na competição: a busca pelo título. Mesmo com uma vantagem confortável em relação ao 5º colocado, com o empate de ontem diante do Boa Esporte, em Varginha, o Inter deixou o título da competição em aberto. Além disso, caso termina na primeira colocação, o Colorado deve ter um dos aproveitamentos mais baixos entre os campeões da Série B dos últimos anos.

Considerando o atual aproveitamento do Inter (64,4%), a equipe comandada por Guto Ferreira deve terminar as 38 rodadas da competição com 73 pontos. Caso mantenha o mesmo aproveitamento até o final da competição. Com isso, o Colorado confirmaria o acesso e, caso seja o campeão da competição, entraria na lista dos últimos 10 campeões da segunda divisão, com o 7º melhor aproveitamento. À frente apenas de Botafogo (2015), Coritiba (2010) e Joinville (2014).

Lembrando que, mesmo que o Inter vença todas os seus jogos, não ultrapassará o Corinthians, detentor da melhor campanha da Série B. O Timão subiu para a elite do futebol brasileiro na temporada de 2008 com 85 pontos conquistados, com 74% de aproveitamento. Atualmente, o Colorado possui 58 pontos e restam 24 pontos em disputa. Ou seja, o Inter só pode chegar aos 82 pontos, o que daria a segunda melhor campanha no períodos, superando a Portuguesa de 2011, que foi campeã com 81 pontos.

Confira a lista dos últimos campeões da Série B do Campeonato Brasileiro

2008 - Corinthians - 85

2009 - Vasco - 76

2010 - Coritiba - 71

2011 - Portuguesa - 81

2012 - Goiás - 78

2013 - Palmeiras - 79

2014 - Joinville - 70

2015 - Botafogo - 72

2016 - Atlético-GO - 76