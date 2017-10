A bola parada e a bola aérea, uma das principais dificuldades coloradas na Série B, foram os fundamentos mais trabalhados no treino desta sexta pela manhã (27), último antes do jogo contra o Ceará. A baixa da atividade foi o atacante Leandro Damião, que está vetado da partida por conta de dores musculares.

Os gols sofridos por bola aérea vem sendo um problema na boa campanha colorada na Série B. No último jogo, vitória por 3 a 2 contra o Criciúma, mais uma vez a equipe do técnico Guto Ferreira sofreu gol desta forma.

O trabalho de bola parada, com cruzamentos para a área, foi a principal ênfase do treino. O exercício foi intercalado por um rápido treino tático com o time titular. O atacante Roberson, mais uma vez, treinou como homem mais avançado do ataque.