Um ano ruim. Assim pode se considerar a temporada 2017 do Criciúma. O time do sul de Santa Catarina foi mal no estadual, na Primeira Liga, na Copa do Brasil, e na Série B do Brasileiro joga apenas para se manter na mesma divisão em 2018.

Campanha na Série B

No Heriberto Hülse

Números em 2017

Troca de Técnicos

O ano começou com o ex-jogador Deivid de Souza no comando do Criciúma. Anunciado ainda em dezembro do ano passado, ele ficou no cargo até a terceira rodada da Série B quando perdeu três partidas consecutivamente e foi demitido. Deivid fez 25 jogos com 10 vitórias, seis empates e nove derrotas. Saiu com 48% de aproveitamento.