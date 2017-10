O Inter terá reforços importantes para o jogo contra o Criciúma. O volante Rodrigo Dourado e o atacante Leandro Damião , recuperados de lesão, participaram normalmente do treino tático desta quinta (19) e estão agora oficialmente liberados pelo departamento médico. Ambos estão confirmados como reforços para a partida deste sábado (21), no interior catarinense.

O técnico Guto Ferreira aproveitou no trabalho apenas os atletas que não atuaram no empate por 0 a 0 com o Boa Esporte, na última terça (17). Além de Damião e Dourado, também foram atrações o volante Edenílson e o atacante Eduardo Sasha, que voltam de suspensão e também serão reforços colorados contra o Criciúma.