Lian marcou o gol gremista na partida. Angelo Pieretti / Grêmio/Divulgação

O Grêmio saiu na frente com um golaço, porém não resistiu e acabou sofrendo o empate do Corinthians no duelo desta quarta (19), válido pela segunda rodada do Brasileirão sub-20.

Foi o primeiro ponto conquistado pelo time de Fabiano Daixt na competição. Na primeira rodada, o Tricolor foi goleado pelo São Paulo.

O gol foi marcado por Lian, aos 28 minutos do segundo tempo. O atacante gremista recebeu um passe de letra de Jardiel às costas da defesa corintiana e balançou as redes da Fazendinha com a perna esquerda.

Entretanto, o Corinthians conseguiu deixar tudo igual no placar aos 40 minutos, quando Jessé finalizou no canto do goleiro Ygor e mandou para as redes.

A equipe volta a atuar na próxima quarta-feira (26), no CFT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, quando recebe o Atlético-MG pela terceira rodada.

Assim como o Brasileirão principal, o Sub-20 conta com 20 participantes. Porém, a competição júnior é disputada em turno único. Os oito primeiros colocados avançam às quartas de final.