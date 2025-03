A novidade implementada por Gustavo Quinteros nas últimas partidas do Grêmio

Quinteros anunciou a escalação dos últimos dois jogos poucas horas antes do começo da partida. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Depois dos primeiros jogos da temporada, Gustavo Quinteros promoveu uma alteração na rotina na relação com os atletas do Grêmio.

O técnico passou a treinar variações táticas nos dias anteriores, mas confirma a escalação momentos antes das partidas. A novidade ainda está em adaptação no Tricolor.

Nos dois últimos embates, contra Athletic-MG, pela Copa do Brasil, e Inter, na decisão do Gauchão, o time que seria escalado foi revelado na palestra, cerca de três horas antes dos confrontos.

Processo de adaptação

Segundo apurou Zero Hora, o objetivo é surpreender o adversário, evitar vazamentos e manter os jogadores motivados para todos os compromissos.

Os atletas ainda estão em processo de adaptação ao estilo da nova comissão técnica, reformulada com a saída de Renato Portaluppi e a chegada de uma comissão estrangeira.

No Gre-Nal, por exemplo, a estrutura montada no vestiário do Beira-Rio indicava João Pedro e Monsalve entre os titulares.

Porém, Quinteros comunicou a estratégia testada com Edenilson, povoando o meio-campo, e Igor Serrote pela direita por conta do desgaste do titular, algo que não foi trabalhado com muita ênfase, já que o lateral é a terceira alternativa da posição.

Surpresa

Em Minas Gerais, algumas preservações foram colocadas em prática, mesmo com a promessa da direção de utilizar força máxima na última partida antes da decisão do Gauchão. O único titular a ingressar no duelo no segundo tempo foi Cristian Olivera.

O clube aguarda se a medida será mantida para os novos confrontos da temporada, já que a sequência será ainda mais corrida.

Entre abril e maio, o Tricolor terá que conciliar a Copa do Brasil com o começos do Brasileirão e da Sul-Americana, com a equipe tendo menos tempo para treinar.