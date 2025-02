Rodrigo Ely tem contrato renovado com o Grêmio publicado no BID

Zagueiro tinha contrato encerrando em dezembro. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O Grêmio renovou o contrato do zagueiro Rodrigo Ely. Embora o clube não tenha oficializado o acerto, o Boletim Informativo Diário (BID) da CBF publicou o novo vínculo do atleta nesta quinta-feira (20), com alteração salarial.

O clube não divulgou o tempo de duração do documento assinado entre as partes, mas a reportagem de Zero Hora apurou que o prazo foi estendido em duas temporadas. O contrato anterior expirava em dezembro.

Recentemente, o defensor de 31 anos recebeu uma consulta para retornar ao Almería, da Espanha, mas manifestou o desejo dele e da família em continuar em Porto Alegre.

Natural de Lajeado, Ely passou pelas categorias de base do próprio Grêmio e construiu toda a carreira na Europa. Na Itália, passou por Milan, Regina, Varese e Avellino. Na Inglaterra, jogou no Nottingham Forest, enquanto que na Espanha, defendeu Alavés e Almería. Em 2023, retornou ao Tricolor, disputando 54 jogos e marcando um gol.

Reprodução / BID / CBF