Grêmio reencontra Juventude com apenas dois titulares remanescentes da final do Gauchão 2024

Cristaldo abriu a vitória de 3 a 1 que rendeu o heptacampeonato gaúcho. Porthus Junior / Agencia RBS

A mudança de fotografia pela qual passa o Grêmio estará expressa em campo na noite deste sábado (22), quando inicia a disputa da semifinal do Gauchão. Contra o Juventude, mesmo adversário da final do ano passado, o Tricolor deve ter apenas dois titulares remanescentes do jogo que rendeu o heptacampeonato estadual.

Do time que venceu a decisão em 2024, somente Villasanti e Cristaldo devem pisar no gramado da Arena desde o apito inicial neste fim de semana. O meia, aliás, foi autor do gol que abriu a vitória por 3 a 1.

A conta poderia aumentar se João Pedro não tivesse sofrido uma entorse no tornozelo esquerdo contra o São Raimundo, na Copa do Brasil.

— João Pedro dificilmente joga a próxima partida (contra o Juventude) — declarou o técnico Gustavo Quinteros.

Naquele confronto, o time gremista teve: Caíque; João Pedro, Geromel, Kannemann e Mayk; Villasanti, Pepê, Pavon, Cristaldo e Gustavo Nunes; Diego Costa.

O volante Pepê ainda permanece no clube, mas agora na reserva — mesma condição de Dodi, que ingressou no decorrer da partida há um ano. Também estavam no banco, mas não foram utilizados pelo técnico Renato Portaluppi: Gabriel Grando, Rodrigo Ely e Gustavo Martins.

Escalação

Grêmio e Juventude começam a decidir uma vaga na final do Gauchão deste ano a partir das 21h30min deste sábado. O duelo da volta ocorre no dia 1º de março, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

A escalação será definida no treino da tarde desta sexta-feira (21), com portões fechados, no CT Luiz Carvalho. Uma provável formação teria: Tiago Volpi; Igor Serrote, Ely (Wagner Leonardo), Jemerson e Lucas Esteves; Cuéllar, Villasanti, Cristian Olivera, Cristaldo e Monsalve (Amuzu); Braithwaite.