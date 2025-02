Monsalve é elogiado por Quinteros e pode ter novo status contra o Juventude

Meia colombiano tem três gols e duas assistências na temporada. (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O protagonismo recente de Miguel Monsalve pode fazer com que o meia tenha um novo status no Grêmio para a decisão contra o Juventude já no jogo de ida da semifinal do Gauchão, que ocorre nesta sábado (22), às 21h30min, na Arena.

Desde a chegada de Quinteros, o colombiano ainda persegue a titularidade na equipe. Alguns fatores contribuem para que ele assuma esta condição na partida deste sábado.

O primeiro diz respeito à própria concorrência com Cristaldo. Nas últimas aparições, quando deixa o banco de reservas, Monsalve tem demostrado mais contribuições que seu concorrente.

Na temporada, são oito jogos disputados com três gols marcados e duas assistências. Foram 409 minutos em campo.

Depois da classificação contra o São Raimundo, pela Copa do Brasil, o técnico Gustavo Quinteros apontou o jogador com um dos melhores em campo. Ele havia ingressado na vaga de Cristaldo durante o intervalo.

— Monsalve e Olivera fizeram uma grande partida — disse o comandante em uma das resposta sobre a análise da partida em Roraima.

Lesão de ponta pode abrir espaço no time

Outro aspecto é em relação à condição de Aravena. O atacante precisou ser substituído na partida desta quarta-feira, aos 28 minutos da etapa inicial, após relatar um desconforto muscular na coxa direita. Ele ainda passará por uma nova avaliação.

Caso Aravena não tenha condições, Monsalve também é uma opção para atuar pelo lado esquerdo de ataque. Neste cenário, a escalação poderia ter Cristaldo e o colombiano jogando juntos.

Francis Amuzu, contratado recentemente, fez sua estreia pela ponta esquerda no jogo da Copa do Brasil. Porém, conforme relato do comandante gremista, o belga ainda está adquirindo sua melhor performance física. Contra o São Raimundo, atuou por 41 minutos.

Com tempo curto de preparação até o sábado, o elenco já se reapresenta na tarde desta quinta-feira, às 17h30min, no CT Luiz Carvalho. Serão duas sessões de treinos até a primeira decisão contra o Juventude.