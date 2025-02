Grêmio intensifica investida por zagueiros para atender pedido de Quinteros

Willyan Rocha chegou a ser sondado pelo Inter nesta janela. CSKA / Divulgação

Anunciar um zagueiro é a prioridade atual do Grêmio, sobretudo após os sucessivos pedidos públicos do técnico Gustavo Quinteros. Conforme apurado por Zero Hora, entre os nomes avaliados pela direção, estão o peruano Luis Abram, do Atlanta United-EUA e ex-Vélez Sarsfield-ARG, e o brasileiro Willyan Rocha, do CSKA-RUS. Ambos têm 30 anos.

O Tricolor também buscou informações sobre o colombiano Yerry Mina, 30 anos, do Cagliari-ITA. O negócio não avançou, pois o atleta só conseguiria a liberação em junho, quando expira o contrato com o clube italiano.

Revelado pelo Sporting Cristal, Luis Abram atuou no clube argentino entre 2018 e 2021 e tem passagens por Granada-ESP e Cruz Azul-MEX. O defensor é presença constante nas convocações da seleção do Peru e tem contrato com o clube norte-americano até dezembro de 2025.

Já Willyan Rocha surgiu na base da Desportiva Ferroviária, do Espírito Santo. Ele passou pelo sub-20 do Flamengo e, em 2017, chegou a ser contratado pelo Grêmio para atuar no grupo de transição. Contudo, não teve oportunidades e foi emprestado ao Votuporanguense, de São Paulo. Depois, atuou por diversos clubes do futebol português, até acertar com o CSKA, onde atua desde 2023. Nesta janela, o Inter tentou contratar o jogador, mas as tratativas não avançaram.

Há ainda outros nomes monitorados pelo Tricolor que são mantidos em sigilo. O clube tenta fechar com um zagueiro até sexta-feira (14), quando expira o prazo de inscrições de atletas para o Gauchão. A contratação de um defensor é um pedido constante de Quinteros.

— O que mais necessitamos é incorporar um zagueiro. E urgente. Temos só três que estamos usando. Se um se machuca, ficamos apenas com dois. É uma posição na qual a equipe teve problemas no ano anterior, e agora nas partidas também estamos tendo problemas. Precisamos de um ou mais zagueiros — disse o treinador, após a goleada de 5 a 0 sobre o Pelotas, nesta terça (11).

Além de tentar um zagueiro, o Grêmio está acertado com o lateral-esquerdo Lucas Esteves, do Vitória, e com o atacante uruguaio Cristian Olivera, do Los Angeles FC, faltando apenas detalhes para o anúncio oficial.

Até agora, o clube já anunciou o lateral João Lucas, os volantes Cuéllar e Camilo e o atacante Francis Amuzu.