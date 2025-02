Próximo de fechar com o Grêmio, Cristian Olivera fica fora de amistoso do Los Angeles FC

Cristian Olivera é frequentemente convocado para a seleção uruguaia. X: @SeleccionUruguaya / Divulgação

Cristian Olivera deu indicativos de que em breve irá desembarcar em Porto Alegre para assinar com o Grêmio. Na noite desta quarta-feira (11), o jogador seguiu o perfil oficial do time gremista no Instagram e também outras páginas identificadas com o clube.

Além disso, Kike foi cortado da relação de jogadores do Los Angeles FC que disputaram um amistoso contra o América do México, vencido pela equipe dos Estados Unidos por 2 a 1, também na noite de quarta.

Embora estivesse na lista de relacionados divulgada pelo LAFC nas redes sociais, Olivera postou uma foto no Instagram tomando mate com a esposa e uma das filhas próximo do horário da partida.

Segundo o colunista Eduardo Gabardo, o Grêmio pretende confirmar até sexta-feira (14) a contratação de Cristian Olivera. O Tricolor já está na fase de troca de documentação com o Los Angeles FC para conseguir a transferência do atacante de 22 anos.

Kike Olivera e sua família estavam tomando mate na noite em que seu time, o Los Angeles FC, enfrentou o América do México. Instagram: @cristianolivera967 / Reprodução

Quem é Cristian Olivera?

Aos 22 anos, ele atua há duas temporadas no Los Angeles FC, dos Estados Unidos, e conta com apreço de Marcelo Bielsa, técnico da seleção do Uruguai.

Kike, apelido do uruguaio, atua como ponta pelo lado direito. No LAFC, também foi ala em um esquema 3-4-3 formado pelo técnico Steve Cherundolo.

Natural de Montevidéu, Cristian Olivera se caracteriza pela velocidade e capacidade de atacar e defender com a mesma intensidade. Na última temporada pelo Los Angeles FC também se mostrou artilheiro, participando de 14 gols em 34 partidas.

Por que Olivera quer deixar Los Angeles?

Embora seja titular do Los Angeles FC, com contrato até o final de 2026, um salário de 680 mil dólares anuais (conforme o balanço da MLS) e convocado com frequência para a seleção do Uruguai, voltar ao futebol sul-americano virou prioridade para "Kike" (apelido do atleta) em razão da saúde de uma das filhas.

A menina passou recentemente por uma cirurgia e não teria condições de viver em Los Angeles, afetada por incêndios em janeiro.