O motivo para Cristian Olivera querer deixar Los Angeles e fechar com o Grêmio

Titular do Los Angeles FC, com contrato até o final de 2026, um salário de 680 mil dólares anuais (conforme o balanço da MLS) e convocado com frequência para a seleção do Uruguai, o atacante Cristian Olivera não teria motivos esportivos para deixar os Estados Unidos.

No entanto, voltar ao futebol sul-americano virou prioridade para "Kike" (apelido do atleta) em razão da saúde de uma das filhas. A menina passou recentemente por uma cirurgia e não teria condições de viver em Los Angeles, afetada por incêndios nas últimas semanas.

Grêmio e LAFC negociam a melhor forma do negócio acontecer. Segundo o jogador, o clube californiano não foi sensível ao seu motivo familiar para não estar em Los Angeles e forçou uma apresentação para a pré-temporada, ainda em janeiro, causando um atrito.

Antes, Olivera conversou com o São Paulo e o Nacional-URU, clube do coração, porém não houve um desfecho positivo. Na semana passada, em uma entrevista para a rádio El Espectador, do Uruguai, ele comentou a situação.

— Quero sair bem com o Los Angeles e poder estar mais próximo da minha família. Quando me chamaram, tive minhas razões para não me apresentar aos treinos. Com os incêndios, queriam que eu viajasse. Tenho uma filha recém operada, a fumaça lhe faz mal. Quando o cenário acalmou, me mandaram as passagens e pude viajar — disse Kike.

Após três semanas, os incêndios em Los Angeles foram controlados. As chamas queimaram uma área de mais de 150 quilômetros quadrados e mais de 10 mil residências, deixando mortos e milhares de pessoas deslocadas.

Não há registros de Olivera nos jogos-treinos realizados pelo Los Angeles FC durante a pré-temporada na cidade de Indio. Nesta quarta-feira (5), o LAFC enfrentará o Chicago Fire em amistoso.