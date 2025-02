Empresário de atacante uruguaio confirma negociação com o Grêmio: "Precisa sair de Los Angeles"

Atacante de 22 anos atua nos Estados Unidos desde 2023. Los Angeles FC / Divulgação

O Grêmio negocia a contratação do atacante uruguaio Cristian Olivera. A confirmação veio do próprio empresário do jogador, em entrevista à Rádio Sport 890, de Montevidéu, na tarde desta segunda-feira (3).

Revelado pelo Rentistas, o atleta de 22 anos teve passagem pelo Almería, da Espanha, mas retornou por empréstimo ao país natal para jogar no Boston River e no Peñarol antes de ser comprado pelo Los Angeles FC, dos Estados Unidos, em 2023.

— Estou negociando com o Grêmio. Existe uma predisposição. Tomara que possamos chegar a um acordo, porque "Kike" precisa sair de Los Angeles — revelou Edgardo Lasalvia, chamando o atleta pelo apelido.

De acordo com o agente, a negociação é para que Olivera assine em definitivo com o Tricolor. Antes, os mesmos moldes foram oferecidos ao Nacional-URU, que não levou a negociação adiante.

— Seria compra de uma porcentagem. O mesmo que pedi a Flavio Perchman (presidente do Nacional) para fazer um esforço para que ele pudesse jogar em seu Nacional querido. Talvez por um pouco de fumaça ou de política, não sei o que aconteceu, mas ninguém me chamou. Mandou uma oferta diretamente ao Los Angeles. Eu brigo pelos meus jogadores, mas ele lamentavelmente não me deu muita bola — declarou o empresário.

Além de Cristian Olivera, o Grêmio também negocia a contratação do belga Francis Amuzu, junto ao Anderlecht. A ideia da diretoria é entregar os reforços pedidos pelo técnico Gustavo Quinteros: um ponta para substituir Soteldo e outro atacante que possa atuar tanto pelo lado do campo como referência no ataque.