Com volta dos titulares, Grêmio recebe o São Luiz na Arena

Quinteros aposta novamente na escalação utilizada nas primeiras rodadas do Gauchão. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

O Grêmio terá mais um teste neste sábado, às 16h30min, na Arena. Com a previsão de retorno do time titular, o Tricolor recebe o São Luiz pela quarta rodada do Gauchão.

Um adversário que apresentou bom rendimento nas três primeiras rodadas do Estadual, e que chega a partir deste final de semana como o único clube do Interior invicto. O tipo de adversário capaz de testar a equipe de Quinteros antes do clássico Gre-Nal e da partida contra o Juventude desta semana.

Líder do Grupo A, com sete pontos, o Tricolor abre a semana de confrontos decisivos. Depois da partida deste sábado, o Grêmio vai a Caxias do Sul na próxima quarta-feira enfrerentar o Juventude e depois recebe o Inter na Arena no próximo final de semana. Uma série de confrontos que poderá decidir a classificação gremista para as semifinais do Gauchão.

Como virou praxe no Grêmio nos últimos anos, os treinos no CT Luiz Carvalho não tiveram a presença da imprensa. Mesmo assim, Quinteros deu uma ideia do seu planejamento para a partida contra o São Luiz após a goleada de quarta sobre o Monsoon.

Apesar do rendimento elogiado de Monsalve e Arezo, o técnico pretende dar sequência ao time que atuou no empate com o Brasil-Pel e depois goleou o Caxias.

— Sábado, talvez, mudaremos a maioria e voltarão os jogadores que atuaram na partida anterior (contra o Caxias). E assim, sucessivamente, até termos essa competência em todas as posições, que nos dá a possibilidade de ter uma equipe forte sempre — apontou o técnico do Grêmio.

A ideia da comissão técnica é estimular a disputa por posições no time. O técnico citou que seu planejamento é ter dois atletas em nível de titularidade por posição, uma disputa que ajudaria a elevar a briga por um lugar na equipe que inicia as partidas.

Algumas mudanças, no entanto, são possíveis. Além da troca de goleiro, com a oportunidade dada a Tiago Volpi de estrear, a defesa também pode ter alterações. Recuperado das dores no pé, Rodrigo Ely deve retornar ao time ao lado de Jemerson.

Na lateral-esquerda, com a lesão de Mayk, Viery deve ter sequência. Pedrinho é a alternativa. No meio-campo, a expectativa é de que Cuéllar atue ao lado de Villasanti para dar ritmo de jogo à dupla considerada titular para a sequência do ano. Aravena, Cristaldo, Pavon e Braithwaite são os escolhidos por Quinteros para formar o setor ofensivo.

Último invicto dos times do Interior, o São Luiz tenta quebrar uma sequência de 21 jogos sem vencer como visitante no Gauchão. A última vitória aconteceu em 2021, no Beira-Rio, quando o São Luiz venceu um time reserva do Inter.

Na edição desta ano, o time de Ijuí venceu o Avenida na estreia do Gauchão por 2 a 1. Também no 19 de Outubro, empatou em 1 a 1 com o São José. Como visitante na última rodada, empatou em 1 a 1 com o Ypiranga