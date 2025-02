Com força máxima, Grêmio divulga relacionados para enfrentar o Pelotas

Volante Cuéllar deve iniciar a partida como titular. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

O Grêmio divulgou no início da tarde desta terça-feira (11) a lista de relacionados para o confronto com o Pelotas, pela sétima rodada do Gauchão. Os principais jogadores estão concentrados para encarar a partida, agendada para iniciar às 21h30min, na Arena.

Líder do Grupo B com 11 pontos, o Tricolor pretende escalar força máxima para vencer e garantir virtualmente a classificação à semifinal do campeonato estadual — a depender do resultado do Guarany de Bagé, que recebe o Caxias nesta quarta (12).

A novidade deve ser o volante Cuéllar que, pela primeira vez, pode iniciar uma partida entre os titulares. Nas outras duas vezes em que foi escalado desde o começo do jogo, contra Monsoon e Juventude, o técnico Gustavo Quinteros preservou alguns jogadores importantes.

A provável equipe gremista teria: Gabriel Grando; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Viery (Pedrinho); Cuéllar, Villasanti, Pavon, Cristaldo e Aravena; Braithwaite.

Confira a lista de relacionados para enfrentar o Pelotas:

Goleiros : Gabriel Grando e Tiago Volpi

: Gabriel Grando e Tiago Volpi Laterais : João Pedro, João Lucas e Pedrinho

: João Pedro, João Lucas e Pedrinho Zagueiros : Gustavo Martins, Jemerson, Rodrigo Ely e Viery

: Gustavo Martins, Jemerson, Rodrigo Ely e Viery Volantes : Cuéllar, Dodi, Edenilson, Kaick, Pepê e Villasanti

: Cuéllar, Dodi, Edenilson, Kaick, Pepê e Villasanti Meias : Cristaldo, Monsalve e Nathan

: Cristaldo, Monsalve e Nathan Atacantes: Aravena, Arezo, Braithwaite, Garbiel Mec e Pavon