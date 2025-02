Grêmio x Pelotas: tudo sobre o jogo pelo Gauchão. Arte GZH

O confronto entre Grêmio x Pelotas, válido pela sétima rodada do Gauchão, será às 21h30min desta terça-feira (11). A partida ocorre na Arena, em Porto Alegre.

O Tricolor vem de empate com o Inter, em 1 a 1, e lidera o Grupo A, com 11 pontos. O Pelotas também vem de empate, mas em 0 a 0 com o Brasil de Pelotas. A equipe é a terceira colocada do Grupo B, com seis pontos.

Prováveis escalações para Grêmio x Pelotas

Grêmio: Gabriel Grando; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Viery; Dodi (Cuéllar) e Villasanti; Pavon, Cristaldo e Aravena; Braithwaite. Técnico: Gustavo Quinteros.

Pelotas: Jorge; Vidal, Massaia, Yuri Bigode e Bryan; Robson e Mateus Silva; Venício, Cesinha e Emerson; Warlei. Técnico: Ariel Lanzini.

Arbitragem para Grêmio x Pelotas

Wagner Echevarria, auxiliado por Tiago Kappes Diel e Fabulo Diniz. VAR: Rodrigo Brand da Silva

Onde assistir a Grêmio x Pelotas

O SporTV e o Premiere anunciam a transmissão;

anunciam a transmissão; GZH acompanha o jogo em tempo real ;

acompanha o jogo em ; Siga a narração torcedora em GZH ( App Store e Google Play ) — saiba como selecionar seu time clicando aqui ;

e ) — saiba como selecionar seu time A Jornada Digital da Gaúcha começa às 19h;

A Rádio Gaúcha abre a jornada às 20h45min ;

; O Gaúcha Sports Bar exibe a partida.

Como chegam Grêmio e Pelotas

Grêmio

Depois de perder para o Juventude e empatar com o Inter, o Tricolor quer voltar a vencer para garantir de vez a vaga na próxima fase do Estadual. Cuéllar pode ser a novidade. Ainda precisando de melhor ritmo de jogo, o colombiano disputa vaga com Dodi.

Pelotas

A equipe da Zona Sul do Estado se prepara para o momento de maior desafio no campeonato. Serão dois duelos contra times da Série A do Brasileirão. Primeiro o Grêmio. Depois, o Juventude.

Ingressos para Grêmio x Pelotas

