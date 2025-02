As contratações que Quinteros ainda espera para o grupo do Grêmio

Apesar da boa arrancada do Grêmio no Gauchão, o técnico Gustavo Quinteros mantém os pés no chão com vistas à sequência da temporada. Inclusive, espera que reforços cheguem em breve. Na entrevista deste sábado (1º), após a goleada diante do São Luiz pelo Gauchão, o técnico argentino citou posições para as quais o Grêmio trabalha para contratar.