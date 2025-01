A nova variação tática que Edenilson proporciona para Quinteros no Grêmio

Edenilson foi protagonista em goleada do Grêmio sobre o Caxias. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Ainda na expectativa pela chegada de reforços, Quinteros encontrou novas alternativas após a goleada sobre o Caxias. O técnico aproveitou jogadores que estavam no grupo, mas em posicionamentos em que eles não vinham tendo oportunidades, e extraiu bom rendimento na vitória por 4 a 0 na Arena no domingo (26). Depois de mexer algumas peças, surgem novas possibilidades para o técnico escalar o Grêmio para a sequência do Gauchão.

O bom rendimento contra o Caxias deixou vários jogadores em evidência. Mas nenhum deles brilhou tanto no último quanto Edenilson. Após ser escalado como ponta, meia e centroavante durante o ano passado, o camisa 8 voltou a ser aproveitado como volante. E o rendimento na função chamou atenção.

— Sempre deixei bem claro ao professor (Quinteros) que eu consigo fazer todo o lado direito, já me adaptei a diferentes funções, acho que isso cabe mais a ele avaliar, não a mim. Cabe, a mim, treinar e entrar igual entrei hoje ou iniciar o jogo assim, sem pressão — disse o jogador.

A parceria com Villasanti mudou a dinâmica do meio-campo. O paraguaio passou a jogar de forma mais defensiva, próximo aos zagueiros, e Edenilson se soltou para auxiliar nas jogadas de ataque. Principalmente na parceria com Pavon. Na avaliação de Quinteros, o camisa 8 pode cumprir várias funções.

— Edenilson é um jogador importante. Tem dinâmica, velocidade e entende muito bem o jogo. Entrou como volante pela direita. Atrasamos um pouco Villasanti e deu muito jogo pelo lado direito. Ele (Edenilson) apoiou muito bem o Pavon e chegou ao gol. Foi um jogador importante jogando por dentro e também pode ir bem jogando por fora, dando possibilidade de passagem do lateral por fora — comentou Quinteros.

A questão é que essas mudanças devem demorar a ser vistas. Depois da partida contra o Caxias, o segundo jogo em apenas cinco dias, a comissão técnica decidiu que irá promover um rodízio nos próximos compromissos. Um planejamento que Quinteros confirmou durante sua entrevista coletiva.

— Tenho pensando em fazer muitas trocas para a próxima partida. João Pedro, Jemerson, Villasanti, Pavon e Braithwaite terminaram cansados. Não queremos lesões. E também necessito ver os jogadores que estão treinando. Vamos fazer várias trocas e recuperar os jogadores que fizeram duas partidas seguidas — afirmou.

As saídas abrem espaço para que alguns jogadores ganhem oportunidade. João Lucas, contratado junto ao Santos, deve assumir o lado direito da defesa. O jovem Viery também pode ter uma chance de atuar no lugar de Jemerson, que teve detectado desgaste muscular na avaliação após a partida. Pavon e Braithwaite são os outros jogadores citados por Quinteros nominalmente como atletas que relataram cansaço.

André Henrique, de desempenho elogiado contra o Caxias, deve ter alguns minutos contra o Monsoon nesta quarta-feira (29). Mesmo caso de Arezo, que poderá ser o titular na provável ausência de Braithwaite. Outra novidade é a possibilidade de estreia de Cuéllar.

O colombiano foi regularizado na CBF e poderá estrear. Villasanti, que foi titular nas duas primeiras rodadas do Gauchão, também deve ser preservado para a partida do meio desta semana no Estádio do Vale.